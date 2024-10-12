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Канчельскис об «МЮ» и «Спартаке»: «Клубы с огромной историей и кучей проблем. Чтобы они за что-то боролись, нужно что-то менять»

Андрей Канчельскис сравнил «Манчестер Юнайтед» со «Спартаком».

«На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера».

Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» – клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит», – сказал бывший полузащитник «МЮ» Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
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logoАндрей Канчельскис
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