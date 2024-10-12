Канчельскис об «МЮ»: «Тухель более подходящий вариант, чем Саутгейт. Тренер сборной и клуба — совершенно разные вещи»

Андрей Канчельскис назвал Томаса Тухеля наиболее подходящим кандидатом для «МЮ».

Сообщалось, что экс-тренер «Баварии», «Челси» и «ПСЖ» может возглавить манкунианцев в случае отставки Эрика тен Хага.

«Думаю, на данный момент Тухель более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи.

Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу», — сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед ».