Канчельскис об «МЮ»: «Тухель более подходящий вариант, чем Саутгейт. Тренер сборной и клуба — совершенно разные вещи»
Андрей Канчельскис назвал Томаса Тухеля наиболее подходящим кандидатом для «МЮ».
Сообщалось, что экс-тренер «Баварии», «Челси» и «ПСЖ» может возглавить манкунианцев в случае отставки Эрика тен Хага.
«Думаю, на данный момент Тухель более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи.
Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу», — сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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