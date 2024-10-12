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Канчельскис об «МЮ»: «Ужасно выглядит. Тен Хаг, что, сумасшедший? Команда на 14-м месте, а он все прячется – клоунада, просто смешно»

Андрей Канчельскис назвал «клоунадой» выступления «Манчестер Юнайтед» в сезоне.

– В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим?

– Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все.

– По набранным очкам на старте чемпионата (8 очков в первых семи турах АПЛ – Спортс’‘) это худший сезон для «МЮ».

– Вроде бы в мою бытность был самый худший старт (в сезоне-1992/93 – Спортс’‘). Но неважно, как начали, важно, как закончили, а мы в тот раз выиграли чемпионат Англии. Помню, нас Фергюсон возил в гольф поиграть и отдохнуть, чтобы отвлечься.

– Сейчас в команде такого не видно?

– Понимаете, времена меняются. Я уже говорил, что тен Хаг никого не допускает даже на тренировки и на базу, будто прячется. А чего он прячется?

Команда на 14-м месте, а он все прячется. Он что, сумасшедший, я не понимаю? Это клоунада, просто смешно, – сказал бывший полузащитник «МЮ» Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoЭрик тен Хаг
logoСпорт-Экспресс
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