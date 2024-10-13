Фофана можно играть за «Челси» только раз в неделю до конца 2024-го. Мареска согласился не выпускать защитника, пропустившего сезон из-за травмы, чаще
«Челси» ограничивает игровое время Уэсли Фофана.
Daily Mail со ссылкой на L’Equipe сообщает, что в лондонском клубе не намерены давать защитнику играть больше раза в неделю до конца нынешнего года. Главный тренер Энцо Мареска тоже согласился на такое условие.
Французский футболист пропустил прошлый сезон из-за травмы колена, и «синие» стараются снизить нагрузку на него.
В этом сезоне Фофана принял участие в 7 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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