Фофана можно играть за «Челси» только раз в неделю до конца 2024-го. Мареска согласился не выпускать защитника, пропустившего сезон из-за травмы, чаще

«Челси» ограничивает игровое время Уэсли Фофана.

Daily Mail со ссылкой на L’Equipe сообщает, что в лондонском клубе не намерены давать защитнику играть больше раза в неделю до конца нынешнего года. Главный тренер Энцо Мареска тоже согласился на такое условие.

Французский футболист пропустил прошлый сезон из-за травмы колена, и «синие» стараются снизить нагрузку на него.

В этом сезоне Фофана принял участие в 7 матчах АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .