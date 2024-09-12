Фофана рассматривал уход из «Челси» летом: «У меня был разговор с «Марселем», он меня тронул. Никогда не скрывал, что это мой город и я болею за клуб. Но сейчас хочу закрепиться в «Челси»

Уэсли Фофана рассказал, что рассматривал возможность ухода из «Челси» этим летом.

В прошлом французский центральный защитник мало играл за лондонский клуб из-за двух серьезных травм колена, однако в новом сезоне он провел в старте все три матча.

«У меня был разговор [этим летом], который меня действительно тронул. Я бы солгал, если бы сказал, что не взвесил это предложение. Оно исходило от [Мехди] Бенатия , спортивного директора «Марселя».

Это тронуло меня, и я думаю, все знают, почему. Я думал об этом, но моя текущая цель — добиться успеха в «Челси », попытаться играть регулярно и закрепиться в своем клубе.

У меня все еще есть контракт до 2029 года, а дальше посмотрим. Я никогда этого не скрывал, [Марсель] – мой город, мой клуб, я болею за «Марсель». Посмотрим, окажусь ли я там через несколько лет или останусь в «Челси» до конца своей карьеры», – рассказал Фофана Free Foot.