Фофана рассматривал уход из «Челси» летом: «У меня был разговор с «Марселем», он меня тронул. Никогда не скрывал, что это мой город и я болею за клуб. Но сейчас хочу закрепиться в «Челси»
В прошлом французский центральный защитник мало играл за лондонский клуб из-за двух серьезных травм колена, однако в новом сезоне он провел в старте все три матча.
«У меня был разговор [этим летом], который меня действительно тронул. Я бы солгал, если бы сказал, что не взвесил это предложение. Оно исходило от [Мехди] Бенатия, спортивного директора «Марселя».
Это тронуло меня, и я думаю, все знают, почему. Я думал об этом, но моя текущая цель — добиться успеха в «Челси», попытаться играть регулярно и закрепиться в своем клубе.
У меня все еще есть контракт до 2029 года, а дальше посмотрим. Я никогда этого не скрывал, [Марсель] – мой город, мой клуб, я болею за «Марсель». Посмотрим, окажусь ли я там через несколько лет или останусь в «Челси» до конца своей карьеры», – рассказал Фофана Free Foot.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий