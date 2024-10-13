Коке о чемпионстве «Атлетико» в 2014-м: «Я думал, что нахожусь в игре FIFA. Тогда в «Барселоне» был Месси, а в «Реале» – Криштиану, представьте себе уровень»

Коке поделился воспоминаниями о победе в Ла Лиге во времена Месси и Роналду.

«Барселона» принимала «Атлетико» в 38-м туре чемпионата Испании сезона-2013/14. «Матрасникам» для завоевания чемпионства достаточно было не проиграть. Матч закончился вничью – 1:1.

«В день матча на «Камп Ноу» я думал, что нахожусь в игре FIFA. Я очень нервничал. Я должен был выйти на поле и насладиться этими минутами. Победа в Ла Лиге на «Камп Ноу» была красивой вишенкой на торте для поколения мечты – после стольких лет без побед в чемпионате и вторых мест.

Тогда в «Барселоне» был Месси, а в «Реале» – Криштиану, представьте себе, какой был уровень. Это соперники, которых всегда хотелось победить», – сказал полузащитник «Атлетико ».