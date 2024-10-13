Омородион об «Атлетико»: «Я плакал ночами, никто со мной не говорил. Я тренировался в стороне, не чувствовал себя частью команды, было тяжело»
– Как вы вспоминаете это лето? Ваше имя часто звучало на трансферном рынке, переход в «Челси» считался уже решенным делом, а ваши партнеры по сборной даже устроили вам «коридор», чтобы отпраздновать это на тренировке во время Олимпийских игр.
– Благодаря золотой медали было не так горько. Но да, лето было очень сложным. Когда я был в Мадриде, мне было очень тяжело.
В конце концов, слава Богу, все разрешилось. Если трансфер в «Челси» не состоялся, значит, так должно было быть, и все закончилось хорошо.
– Почему вам было так тяжело?
– В «Атлетико» я тренировался в сторонке. Я не чувствовал себя частью команды, не чувствовал себя футболистом. Я тренировался, но в голове было «нет».
Мне было очень тяжело. Ночами я плакал... Моей семье и моей матери было очень тяжело... В конце концов, слава Богу, все быстро решилось, и я принял лучшее решение.
– Вам не объяснили в «Атлетико», почему на вас не рассчитывали?
– Нет. Никто со мной не говорил, и я ни с кем не разговаривал. Я все еще был игроком «Атлетико», должен был ходить на тренировки и выполнять свои обязанности. Я уже знал позицию клуба.
Это те вещи, которые случаются в футболе и помогают вам набраться опыта на будущее, – сказал нападающий «Порту».
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