Воспитанник «Атлетико» Мартинес о Симеоне: «Многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме» 

Борха Мартинес рассказал о работе под руководством тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

В настоящее время 29-летний воспитанник мадридского клуба выступает за хабаровский СКА.

— Я провел всего лишь одну предсезонную подготовку с основным составом «Атлетико » и могу сказать, что это была лучшая предсезонка в моей жизни. Я такого больше нигде не видел. Симеоне очень требовательный тренер, он заставляет каждого футболиста выкладываться на все 100 процентов. Бывало даже такое, что многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме.

— В чем силен Симеоне как тренер?

— Симеоне был футболистом высокого уровня, и он хорошо понимает игроков. Он умеет правильно подобрать слова для каждого. Он способен буквально залезть к тебе в душу.

У Диего нет никаких компромиссов: если ты выполняешь его требования, то 100 процентов будешь играть. У него нет авторитетов. Даже если ты будешь лучше условного Диего Година, то играть будешь именно ты, а не Годин только потому, что он большой игрок, – сказал Мартинес.