Черчесов о 3-м сухом поражении Казахстана подряд: «Видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой. Команда не делается в один день, поверьте моему опыту»
Станислав Черчесов оптимистично настроен после поражения от Словении (0:1).
«Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.
Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает.
Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
У Черчесова 3 поражения и ничья во главе сборной Казахстана, общий счет – 0:8. Команда идет последней в группе Лиги наций
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости