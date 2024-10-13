Черчесов о 3-м сухом поражении Казахстана подряд: «Видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой. Команда не делается в один день, поверьте моему опыту»

Станислав Черчесов оптимистично настроен после поражения от Словении (0:1).

«Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.

Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает.

Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

У Черчесова 3 поражения и ничья во главе сборной Казахстана, общий счет – 0:8. Команда идет последней в группе Лиги наций