Казахстан при Черчесове не забивает 4 матча – это худшая серия сборной с 2013 года
Сборная Казахстана демонстрирует худшую результативность за десять лет.
Команда, которую возглавляет Станислав Черчесов, сыграла вничью с Норвегией (0:0), после чего всухую проиграла трижды подряд – Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4).
В последний раз серия из четырех матчей без голов была у Казахстана в период с сентября 2012 года по март 2013-го. Тогда сборная пропустила 9 безответных голов за четыре игры.
14 ноября Казахстан примет Австрию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости