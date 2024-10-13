Казахстан при Черчесове не забивает 4 матча – это худшая серия сборной с 2013 года

Сборная Казахстана демонстрирует худшую результативность за десять лет.

Команда, которую возглавляет Станислав Черчесов , сыграла вничью с Норвегией (0:0), после чего всухую проиграла трижды подряд – Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4).

В последний раз серия из четырех матчей без голов была у Казахстана в период с сентября 2012 года по март 2013-го. Тогда сборная пропустила 9 безответных голов за четыре игры.

14 ноября Казахстан примет Австрию.