Гондурасский судья о том, что Месси дал автограф на желтой карточке: «Попросил на память – не для себя, а для 15-летней дочери» 

Судья Саид Мартинес вспомнил, как Лионель Месси дал автограф на желтой карточке.

«Я не из тех, кто фотографируется с футболистами. Для меня все игроки – особенные, а я делаю свою работу.

Однажды вместе с сотрудником стадиона я занимался проверкой в матче с участием Месси. В тот момент рядом оказался Месси, который что-то подписывал. И я решил использовать желтую карточку, с которой я обслуживал финал Gold Cup между Мексикой и Панамой.

Я попросил автограф на память – не для себя, а для 15-летней дочери. Подпись на карточке гласила: «Для Сихам Мартинес, с любовью, Лео Месси». Эта вещь дорога тем, что на ней оригинальная подпись Месси, именно его почерк. Такое бесценно и запоминается на всю жизнь», – сказал гондурасский арбитр.