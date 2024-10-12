Гондурасский судья о том, что Месси дал автограф на желтой карточке: «Попросил на память – не для себя, а для 15-летней дочери»
Судья Саид Мартинес вспомнил, как Лионель Месси дал автограф на желтой карточке.
«Я не из тех, кто фотографируется с футболистами. Для меня все игроки – особенные, а я делаю свою работу.
Однажды вместе с сотрудником стадиона я занимался проверкой в матче с участием Месси. В тот момент рядом оказался Месси, который что-то подписывал. И я решил использовать желтую карточку, с которой я обслуживал финал Gold Cup между Мексикой и Панамой.
Я попросил автограф на память – не для себя, а для 15-летней дочери. Подпись на карточке гласила: «Для Сихам Мартинес, с любовью, Лео Месси». Эта вещь дорога тем, что на ней оригинальная подпись Месси, именно его почерк. Такое бесценно и запоминается на всю жизнь», – сказал гондурасский арбитр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mediotiempo
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