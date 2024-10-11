📸🎥 Венесуэла с Аргентиной сыграли на затопленном поле. Месси и Де Поль ругают качество газона, а фанаты клепают мемы
Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины впервые после травмы, возвращение капитана в строй омрачило качество поля.
Начало матча Венесуэлы и Аргентины в 9-м туре квалификации ЧМ-2026 было отложено из-за ливня. Сотрудники арены «Монументаль де Матурин» швабрами убирали воду с поля.
Помогло слабо, на разминке мяч утопал в воде.
Пока сотрудники орудовали швабрами, зрители трансляции смогли рассмотреть подтопленный газон.
Полностью высушить поле оказалось невозможно, но матч все же было решено провести. Месси вышел на затопленное поле с капитанской повязкой и отыграл все 90 минут.
Фото с матча больше напоминают кадры из мюзикла «Поющие под дождем».
Встреча закончилась ничьей 1:1, после матча аргентинцы ругали качество поля.
Родриго Де Поль: «Ужасный матч. Играть в футбол было невозможно. Лучшие условия – это хорошее поле, по которому нормально движется мяч. Мы не просим многого».
Лео Месси: «Я рад вернуться в сборную, но матч был ужасным. Мы не могли сделать даже двух передач подряд, вода на поле останавливала мяч. Честно говоря, было очень сложно играть в таких условиях».
А в соцсетях фанаты практикуются в остроумии:
💭 «Вот так Отаменди отпраздновал гол в Венесуэле».
💭 «Сборная Аргентины пытается атаковать Венесуэлу».
💭 «Хулиан Альварес в матче Аргентины и Венесуэлы».
💭 «Матч Аргентины и Венесуэлы в одном фото».
💭 «Обзор матча Венесуэлы против Аргентины».
И различные вариации на тему встречи южноамериканских команд.
По вашему, организаторам стоило отменить игру?
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