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«Месси, возможно, был бы одним из лучших защитников мира. Он очень хорошо оборонялся, обвести его было невозможно». Маскерано о Лео

Хавьер Маскерано высказался об оборонительных навыках Лионеля Месси.

«Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших в мире. Обыграть его невозможно. Иногда в «Барселоне» мы играли один в один, и обвести его было невозможно. Без шансов. 

Иногда нападающие знают, как защищаться. Лео очень хорошо оборонялся. Он был очень быстр, и обвести его было невозможно», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Shoot for Love.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
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