Федерико Вальверде: «Реал» – лучшая команда мира. Нужно поработать над первыми таймами – иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными»

Федерико Вальверде рассказал, чего «Реалу» не хватает в нынешнем сезоне.

«Мы лучшая команда мира. Мы должны сохранять этот голод.

Нам также нужно поработать над игрой в первом тайме. Иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными», – сказал полузащитник «Реала ».