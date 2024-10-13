Федерико Вальверде: «Реал» – лучшая команда мира. Нужно поработать над первыми таймами – иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными»
Федерико Вальверде рассказал, чего «Реалу» не хватает в нынешнем сезоне.
«Мы лучшая команда мира. Мы должны сохранять этот голод.
Нам также нужно поработать над игрой в первом тайме. Иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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