Вальверде о «Реале»: «Некоторым игрокам незачем защищаться. Я не против побегать за наших нападающих, чтобы они этим воспользовались»

Федерико Вальверде не считает, что все нападающие должны отрабатывать в защите.

«Есть игроки, которым незачем защищаться… Лично я не против побегать за наших нападающих, чтобы они могли этим воспользоваться.

Хорошо, что [нападающие] время от времени помогают нам, но это как с защитниками: никто не ожидает, что они будут атаковать в течение девяноста минут», – заявил полузащитник «Реала ».