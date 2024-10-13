Вальверде о «Реале»: «Некоторым игрокам незачем защищаться. Я не против побегать за наших нападающих, чтобы они этим воспользовались»
Федерико Вальверде не считает, что все нападающие должны отрабатывать в защите.
«Есть игроки, которым незачем защищаться… Лично я не против побегать за наших нападающих, чтобы они могли этим воспользоваться.
Хорошо, что [нападающие] время от времени помогают нам, но это как с защитниками: никто не ожидает, что они будут атаковать в течение девяноста минут», – заявил полузащитник «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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