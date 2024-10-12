Первая лига. «Урал» примет «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 14-го тура.
В субботу «Урал» примет «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол».
В воскресенье «Сочи» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Балтика» – с «Аланией».
Первая лига
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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