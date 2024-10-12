Первая лига. «Урал» примет «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 14-го тура.

В субботу «Урал » примет «Тюмень », «Торпедо » – «Сокол ».

В воскресенье «Сочи » сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Балтика» – с «Аланией».

Первая лига

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги