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Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», «Торпедо» против «Сочи», «Балтика» сыграет с «Чайкой»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 12-го тура.

«Урал» сыграет в гостях с «Енисеем», «Торпедо» примет «Сочи», тульский «Арсенал» – «Уфу», «Балтика» встретится на выезде с «Чайкой».

Первая лига

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПервая лига
logoТорпедо
logoШинник
logoКАМАЗ
logoБалтика
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoРотор
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoНефтехимик
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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