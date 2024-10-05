Первая лига. «Урал» примет «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Урал » примет «Торпедо », тульский «Арсенал » сыграет в гостях с «Родиной ».

В воскресенье «Балтика » встретится дома с «Нефтехимиком», «Сочи» – с «Чайкой».

Первая лига

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги