Первая лига. «Урал» примет «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины»
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 13-го тура.
В субботу «Урал» примет «Торпедо», тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Родиной».
В воскресенье «Балтика» встретится дома с «Нефтехимиком», «Сочи» – с «Чайкой».
Первая лига
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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