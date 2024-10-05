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Первая лига. «Урал» примет «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины»

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Урал» примет «Торпедо», тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Родиной».

В воскресенье «Балтика» встретится дома с «Нефтехимиком», «Сочи» – с «Чайкой».

Первая лига

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПервая лига
logoТорпедо
logoШинник
logoКАМАЗ
logoБалтика
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoРотор
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoНефтехимик
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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