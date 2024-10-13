Ещенко о «Спартаке»: «Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга. Надеюсь, что объединятся»
Андрей Ещенко оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.
После 11 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
– За чемпионство будут бороться три команды?
– Нет. За чемпионство поборются команды, у которых есть амбиции.
– В адрес «Спартака» много похвал, но отставание от лидеров – восемь очков. Будет ли еще команда в борьбе за чемпионство, или этот сезон – этап становления, перестройки?
– Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим.
– Глобально чего ждете от команды в этом сезоне?
– Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга.
– Ожидаете борьбу за чемпионство или топ-5?
– За чемпионство, – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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