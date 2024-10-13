Ещенко о «Спартаке»: «Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга. Надеюсь, что объединятся» 

Андрей Ещенко оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.

После 11 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

– За чемпионство будут бороться три команды?

– Нет. За чемпионство поборются команды, у которых есть амбиции.

– В адрес «Спартака» много похвал, но отставание от лидеров – восемь очков. Будет ли еще команда в борьбе за чемпионство, или этот сезон – этап становления, перестройки?

– Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим.

– Глобально чего ждете от команды в этом сезоне?

– Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга.

– Ожидаете борьбу за чемпионство или топ-5?

– За чемпионство, – сказал экс-игрок «Спартака ».