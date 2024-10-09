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Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»

Александр Головин рассказал об интересе со стороны топ-клубов.

– Правда, что год назад ты отказался переходить в клуб из Германии? Назови три больших клуба, которые за последние годы проявляли к тебе интерес.

– Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался. Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoТоттенхэм
logoАлександр Головин
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