Селюк о новом контракте Головина: «Не очень разумное решение клуба. Чемпионом он не станет, «Монако» – как «Сочи». Тоже город для отдыха и тусовок»

Дмитрий Селюк раскритиковал «Монако» из-за нового контракта Александра Головина.

Новый договор 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года. Сообщалось , что зарплата составит 3,6 миллиона евро в год плюс бонусы.

«Был бы я руководителем, то Головин бы не получил такой длительный контракт в «Монако ». Через год-два у него может пропасть мотивация и будет ходить по полю, а деньги платить ему надо большие. Не очень разумное решение от руководства клуба.

Для Головина одни плюсы: хорошая зарплата, неплохая команда, отличный город, который входит в зону безналогового обложения, в отличие от всей Франции.

Многие мечтают играть в «Монако » именно из-за этого. С точки зрения финансов, ты не потеряешь 50 процентов. Сможет ли Головин стать чемпионом Франции до 2029 года? Это иллюзия. Там есть «ПСЖ ». А «Монако» как «Сочи ». Конечно, все бывает, но на данный момент этот клуб по статусу, по игрокам уступает парижанам. Монако – город для отдыха, как и Сочи.

Хорошая погода, природа, море, есть все условия. Чуть-чуть поиграл в футбол и куда-нибудь на тусовку поехал, окунаться в дорогую и богатую жизнь», – сказал агент.