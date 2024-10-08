Селюк о новом контракте Головина: «Не очень разумное решение клуба. Чемпионом он не станет, «Монако» – как «Сочи». Тоже город для отдыха и тусовок»
Новый договор 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года. Сообщалось, что зарплата составит 3,6 миллиона евро в год плюс бонусы.
«Был бы я руководителем, то Головин бы не получил такой длительный контракт в «Монако». Через год-два у него может пропасть мотивация и будет ходить по полю, а деньги платить ему надо большие. Не очень разумное решение от руководства клуба.
Для Головина одни плюсы: хорошая зарплата, неплохая команда, отличный город, который входит в зону безналогового обложения, в отличие от всей Франции.
Многие мечтают играть в «Монако» именно из-за этого. С точки зрения финансов, ты не потеряешь 50 процентов. Сможет ли Головин стать чемпионом Франции до 2029 года? Это иллюзия. Там есть «ПСЖ». А «Монако» как «Сочи». Конечно, все бывает, но на данный момент этот клуб по статусу, по игрокам уступает парижанам. Монако – город для отдыха, как и Сочи.
Хорошая погода, природа, море, есть все условия. Чуть-чуть поиграл в футбол и куда-нибудь на тусовку поехал, окунаться в дорогую и богатую жизнь», – сказал агент.
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