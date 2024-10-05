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Карсли допустил, что слева в обороне за Англию сыграют Палмер, Трент или Сака

Ли Карсли высказался о проблеме с левым защитником в сборной Англии.

В преддверии матчей Лиги наций с Грецией и Финляндией трудности возникли из-за травмы Люка Шоу и дефицита игровой практики у Бена Чилуэлла. В последних двух матчах «трех львов» слева в обороне действовали Ливай Колуилл и Рико Льюис.

«[Трент] Александер-Арнолд может сыграть там. Букайо [Сака] может, Коул [Палмер] может, так что выбор есть. Хотя, конечно, хочется получить максимум от игроков на их профильных позициях.

Знаем, что если задействуем слева правоногого игрока, то придется импровизировать, строить игру по-другому. Думаю, если попросить правшу играть повыше и пошире, то иногда это будет немного предсказуемо», – сказал и.о. тренера сборной Англии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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