Сака получил травму бедра в матче Англия – Греция. Хавбек выходил в старте во всех играх «Арсенала» в сезоне
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил травму в матче сборной Англии.
Сака получил мышечное повреждение – он держался за заднюю поверхность правого бедра, покидая поле на 51-й минуте, вскоре после гола сборной Греции в матче Лиги наций (0:1, второй тайм).
Вместо 23-летнего вингера в игру вступил Нони Мадуэке из «Челси».
Отметим, что Сака выходил в стартовом составе во всех 10 матчах «Арсенала» в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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