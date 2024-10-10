Сака получил травму бедра в матче Англия – Греция. Хавбек выходил в старте во всех играх «Арсенала» в сезоне

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил травму в матче сборной Англии.

Сака получил мышечное повреждение – он держался за заднюю поверхность правого бедра, покидая поле на 51-й минуте, вскоре после гола сборной Греции в матче Лиги наций (0:1, второй тайм).

Вместо 23-летнего вингера в игру вступил Нони Мадуэке из «Челси».

Отметим, что Сака выходил в стартовом составе во всех 10 матчах «Арсенала» в этом сезоне. Его статистика – здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.