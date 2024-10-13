Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире» 

Роберто Мартинес оценил победу сборной Португалии над Польшей (3:1) в Лиге наций.

«Мы очень много работали в последние несколько дней, готовя различные решения для этой игры. Мы показали это на поле. Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча.

Также я доволен тем, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [Левандовского]. Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь», – сказал тренер сборной Португалии .