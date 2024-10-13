Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире»
Роберто Мартинес оценил победу сборной Португалии над Польшей (3:1) в Лиге наций.
«Мы очень много работали в последние несколько дней, готовя различные решения для этой игры. Мы показали это на поле. Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча.
Также я доволен тем, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [Левандовского]. Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь», – сказал тренер сборной Португалии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости