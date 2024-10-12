Борха Иглесиас: «Я боюсь крайне правых, для них не существует границ. Хочу, чтобы избиратели думали не только о себе, но и о тех, кто страдает»

Борха Иглесиас рассказал о своем отношении к ультраправым политикам.

«Я хочу защищать такие принципы, как уважение и равенство, а также недопущение ненависти и злоупотребления властью. Я боюсь крайне правых, потому что для них не существует границ.

Мне не нравится, что они не уважают определенные социальные ценности и права человека. Я хочу, чтобы те, кто голосует, думали не только о себе, но и о тех, кто живет рядом, и о тех, кто страдает», – сказал нападающий «Сельты».