Борха Иглесиас: «Я боюсь крайне правых, для них не существует границ. Хочу, чтобы избиратели думали не только о себе, но и о тех, кто страдает»
Борха Иглесиас рассказал о своем отношении к ультраправым политикам.
«Я хочу защищать такие принципы, как уважение и равенство, а также недопущение ненависти и злоупотребления властью. Я боюсь крайне правых, потому что для них не существует границ.
Мне не нравится, что они не уважают определенные социальные ценности и права человека. Я хочу, чтобы те, кто голосует, думали не только о себе, но и о тех, кто живет рядом, и о тех, кто страдает», – сказал нападающий «Сельты».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Pais
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