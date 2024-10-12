28

Экс-игрок Мексики Бланко обвиняется в попытке изнасилования сводной сестры

Экс-игрок сборной Мексики Куаутемок Бланко обвиняется в попытке изнасилования.

На 51-летнего бывшего футболиста, с 2018 по 2024 год занимавшего должность губернатора штата Морелос, был подан судебный иск.

El Financiero поясняет, что потерпевшей является сводная сестра Бланко. На момент предполагаемого инцидента заявительница занимала должность в Секретариате экономического развития и труда.

Куаутемок угрожал жертве снятием с должности, если она решит обратиться в суд в связи с попыткой изнасилования, которая произошла в правительственной резиденции, где проходили рабочие встречи и обеды с чиновниками.

Во время игровой карьеры Бланко провел 119 матчей за сборную Мексики и забил 38 голов – это третий результат в истории сборной. Он также выступал за «Америку», а в Европе – за «Вальядолид».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoЛа Лига
происшествия
logoСборная Мексики по футболу
logoвысшая лига Мексика
logoКуаутемок Бланко
logoВальядолид
logoАмерика
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча
39 октября, 20:59
Куаутемок Бланко использовал статью о себе в Википедии в качестве предвыборной программы
1010 сентября 2015, 20:59
Победа Куаутемока Бланко на выборах может быть аннулирована
69 июля 2015, 11:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушенков о главной русской звезде РПЛ: «Я? Нет, с чего бы? Батраков – красавец, очень талантливый пацан, будем с ним биться»
312 минут назад
Коул Палмер: «Месси или Роналду? Лео, я хотел быть им в детстве»
618 минут назад
Миранчук забил 1-й гол за «Сьон» – в товарищеском матче с «Лозанной-Уши»
633 минуты назадВидео
Лига наций. Португалия в гостях у Польши, Испания против Дании, Хорватия сыграет с Шотландией
12сегодня, 08:05
Пранкер установил прослушку в раздевалке «МЮ» перед игрой с «Астон Виллой». После матча он вновь проник в помещение и забрал устройство
2745 минут назад
Хлестов о пиве: «Можно и литр выпить, и пять – все зависит от конкретной игры. Это лучше пиццы»
4148 минут назад
Глушенков о собаке мальтипу: «Мне за 150 000 рублей из Калининграда привезли, в Москве 250-300 тысяч стоила бы. А есть совсем маленькие – за миллион, в карман можно положить»
2258 минут назад
Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»
78сегодня, 09:02
«О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Воспитанник «Атлетико» Мартинес о клубах РПЛ
27сегодня, 09:01
Первая лига. «Урал» примет «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
4сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Акбашев забил с лета из-за штрафной после подачи углового. У игрока «Черноморца» первый гол в сезоне
6 минут назадВидео
Форвард «Динамо» Барнаул Яркин забил рукой – гол засчитали. Матч проходил на заснеженном поле
3сегодня, 09:40Видео
Канчельскис об «МЮ» и «Спартаке»: «Клубы с огромной историей и кучей проблем. Чтобы они за что-то боролись, нужно что-то менять»
5сегодня, 09:36
Испания – Дания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 09:14
LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»
1сегодня, 08:05
LEON Вторая лига Б. «Амкар» в гостях у «Лады-Тольятти», «Звезда» СПб принимает «Спартак-2»
2сегодня, 08:00Live
Никита Симонян: «Я мог бы быть музыкантом. Был первым трубачом в школьном оркестре, у меня был хороший слух» 
12сегодня, 07:57
Заварзин о «Динамо»: «Будет не выше 3-го места в этом сезоне. Команда выглядит безвольной, не хватает твердости» 
6сегодня, 07:43
Кузьмичев о «Локо»: «Убрать воспитанника Куликова и взять Тимофеева — непонятная история. Даниил на порядок выше Артема» 
14сегодня, 07:29
«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»
17сегодня, 07:15