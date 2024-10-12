Экс-игрок Мексики Бланко обвиняется в попытке изнасилования сводной сестры

Экс-игрок сборной Мексики Куаутемок Бланко обвиняется в попытке изнасилования.

На 51-летнего бывшего футболиста, с 2018 по 2024 год занимавшего должность губернатора штата Морелос, был подан судебный иск.

El Financiero поясняет, что потерпевшей является сводная сестра Бланко . На момент предполагаемого инцидента заявительница занимала должность в Секретариате экономического развития и труда.

Куаутемок угрожал жертве снятием с должности, если она решит обратиться в суд в связи с попыткой изнасилования, которая произошла в правительственной резиденции, где проходили рабочие встречи и обеды с чиновниками.

Во время игровой карьеры Бланко провел 119 матчей за сборную Мексики и забил 38 голов – это третий результат в истории сборной. Он также выступал за «Америку», а в Европе – за «Вальядолид».