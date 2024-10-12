«Не думаю, что есть кто-то намного лучше тен Хага – если только Пеп не перейдет из «Сити». Эрик много работает и ложится в 4 утра». Маккарти о возможной замене тренера «МЮ»
Команда Эрика тен Хага занимает 14-е место в Премьер-лиге, набрав 8 очков за 7 туров.
«Представляю, как тяжело Эрику, потому что он один из самых трудолюбивых тренеров, которых я видел. Он ложится спать в 4 утра.
Когда ты так много работаешь, то ожидаешь, что все будет хорошо, но именно поэтому я и говорю, что что-то не так.
Люди всегда ждут решений, например, о замене тренера, но на кого вы его замените? Кто еще лучше, чем нынешний тренер? Вариантов не так много, если только Пеп [Гвардиола] не решит перейти из «Сити».
В остальном я не могу сказать, что есть кто-то намного лучше тен Хага», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти в интервью SuperSport.
На базе «МЮ» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов. Тренер хочет скрыть тренировки от посторонних глаз (Daily Mail)
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