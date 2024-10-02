«Некоторые не тренировались в полную силу – это ограничило прогресс «МЮ». Если бы делали, как Бруну и Далот, было бы легче добиться результатов». Маккарти о команде

Бенни Маккарти заявил, что футболисты «Манчестер Юнайтед» плохо тренировались.

«Если бы у некоторых игроков «Манчестер Юнайтед» было то, что есть у Бруну Фернандеш и Диогу Далот , было бы легче добиться хороших результатов.

Оба тренировались с невероятной концентрацией, выкладываясь полностью. Некоторые другие футболисты не делали то же самое.

Это ограничило прогресс «Манчестер Юнайтед», поскольку некоторые игроки не тренировались в полную силу.

Даже данные по матчам показывали нам, что некоторые игроки были на пике формы, а другие – немного ниже.

Это не помогло команде добиться успеха», – сказал в интервью Zerozero бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед » Бенни Маккарти .