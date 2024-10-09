Канчельскис хотел бы пройти стажировку у Гвардиолы: «Хорошая идея, почему бы и нет. Думаю, Пеп не такой закрытый, как тен Хаг»
Андрей Канчельскис хотел бы пройти тренерскую стажировку у Пепа Гвардиолы.
«Нет ли желания к Гвардиоле приехать? Кстати, не думал об этом, хорошая идея. Почему бы и нет. Думаю, Гвардиола не такой закрытый, как тен Хаг. Это тен Хаг вот закрылся ото всех, странные ребята – голландцы.
Мне было бы интересно к Гвардиоле попасть, посмотреть на тренировочный процесс. Тут и «Манчестер Юнайтед» может проснуться, когда увидит, что в «Сити» приехал. Надо просто найти время, назначить конкретную дату, поехать и договориться – не проблема.
Сейчас есть свои дела, надо найти для начала работу, а стажировка подождет», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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