«Санчо – очень тихий парень. Были проблемы с общением, никто не знал о Джейдоне буквально ничего». Маккарти о причинах неудачи хавбека в «МЮ»

Бенни Маккарти рассказал, почему Джейдону Санчо не удалось заиграть в «МЮ».

Напомним, летом 2021 года английский клуб купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро.

В это межсезонье хавбек перешел из «Манчестер Юнайтед » в «Челси » на правах аренды с обязательным выкупом за 25 миллионов фунтов.

«Это были просто проблемы с общением, потому что Санчо – очень тихий парень. Никто не знал о Джейдоне буквально ничего. Он приходил, молча делал свою работу и уходил.

Он отличный парень с хорошим характером и фантастический футболист, который может делать невероятные вещи.

Мне было очень обидно, что у Джейдона ничего не получилось, потому что я думал, что он из тех, кто мог бы расцвести в футболке «Юнайтед».

Но, к сожалению, я думаю, что недостаток общения и взаимопонимания стал одной из причин того, что у нас с Санчо ничего не получилось», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти в подкасте On The Whistle.

Санчо сделал по ассисту в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ