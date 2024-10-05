«Санчо – очень тихий парень. Были проблемы с общением, никто не знал о Джейдоне буквально ничего». Маккарти о причинах неудачи хавбека в «МЮ»
Напомним, летом 2021 года английский клуб купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро.
В это межсезонье хавбек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды с обязательным выкупом за 25 миллионов фунтов.
«Это были просто проблемы с общением, потому что Санчо – очень тихий парень. Никто не знал о Джейдоне буквально ничего. Он приходил, молча делал свою работу и уходил.
Он отличный парень с хорошим характером и фантастический футболист, который может делать невероятные вещи.
Мне было очень обидно, что у Джейдона ничего не получилось, потому что я думал, что он из тех, кто мог бы расцвести в футболке «Юнайтед».
Но, к сожалению, я думаю, что недостаток общения и взаимопонимания стал одной из причин того, что у нас с Санчо ничего не получилось», – сказал бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти в подкасте On The Whistle.
Санчо сделал по ассисту в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ
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