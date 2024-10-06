У Палмера 11 (6+5) очков в 7 матчах сезона АПЛ за «Челси»
Коул Палмер отметился голевой передачей в матче АПЛ с «Ноттингемом».
Хавбек «Челси» на 57-й минуте ассистировал Нони Мадуэке.
В этом сезона на счету Палмера 11 (6+5) очков по систему «гол+пас» в 7 матчах сезона Премьер-лиги за «Челси».
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