У Палмера 11 (6+5) очков в 7 матчах сезона АПЛ за «Челси»

Коул Палмер отметился голевой передачей в матче АПЛ с «Ноттингемом».

Хавбек «Челси » на 57-й минуте ассистировал Нони Мадуэке .

В этом сезона на счету Палмера 11 (6+5) очков по систему «гол+пас» в 7 матчах сезона Премьер-лиги за «Челси».