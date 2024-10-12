Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»

Анатолий Бышовец включил «Спартак» в число претендентов на победу в Мир РПЛ.

«У «Локомотива» есть все шансы бороться с «Зенитом » за чемпионство в РПЛ . Почему нет?

Также за победу в национальном первенстве будут бороться «Краснодар », ЦСКА и «Спартак ». А «Динамо» не хватает стабильности.

То есть за чемпионство будут бороться эти команды. Возможностей и потенциала у них достаточно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Бышовец.