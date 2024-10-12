Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»
Анатолий Бышовец включил «Спартак» в число претендентов на победу в Мир РПЛ.
«У «Локомотива» есть все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. Почему нет?
Также за победу в национальном первенстве будут бороться «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». А «Динамо» не хватает стабильности.
То есть за чемпионство будут бороться эти команды. Возможностей и потенциала у них достаточно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Бышовец.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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