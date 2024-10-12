Пранкер установил прослушку в раздевалке «МЮ» перед игрой с «Астон Виллой». После матча он вновь проник в помещение и забрал устройство
Пранкер установил прослушку в раздевалке «МЮ» перед игрой с «Астон Виллой».
Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги проходила в Бирмингеме и завершилась со счетом 0:0.
Пранкер заявляет, что ему удалось обмануть персонал стадиона «Вилла Парк», пробраться внутрь и установить скрытое устройство в гостевой раздевалке за два дня до игры.
По данным The Sun, он использовал телефон, в котором есть настройка, позволяющая активировать микрофон при помощи звонка с другого устройства.
Утверждается, что на следующий день после игры пранкер смог вновь проникнуть в раздевалку и забрать устройство.
The Sun ознакомился с записями, но решил не публиковать их подробности.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
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