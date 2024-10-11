«Реал», «Барса» и «МЮ» интересуются 21-летним Фернандесом из «Бенфики» (O Jogo)

«Реал», «Барса» и «МЮ» интересуются Альваро Фернандесом Каррерасом из «Бенфики».

21-летний испанский защитник перешел в португальский клуб в межсезонье. «Бенфика » выкупила его у «Манчестер Юнайтед» за 6 миллионов евро после полугодовой аренды.

Отмечается, что у англичан есть приоритетное право обратного выкупа Фернандеса Каррераса и право повторить любую сумму, предложенную за него.

По информации O Jogo, «Реал », «Барселона » и «МЮ» ведут детальный мониторинг выступлений молодого игрока.

В этом сезоне Фернандес провел 7 матчей в чемпионате Португалии и 2 игры в Лиге чемпионов.