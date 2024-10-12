«МЮ» и Майну близки к продлению контракта. 19-летнему хавбеку повысят зарплату (MEN)
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Кобби Майну.
Manchester Evening News сообщает, что стороны почти договорились об условиях нового договора, работа над которым ведется с весны. Отмечается, что 19-летний хавбек получит повышение зарплаты.
Майну не спешил с продлением контракта потому, что в последнее время были активированы различные бонусы, предусмотренные действующим соглашением.
В этом сезоне полузащитник провел 7 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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