«МЮ» и Майну близки к продлению контракта. 19-летнему хавбеку повысят зарплату (MEN)

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Кобби Майну.

Manchester Evening News сообщает, что стороны почти договорились об условиях нового договора, работа над которым ведется с весны. Отмечается, что 19-летний хавбек получит повышение зарплаты.

Майну не спешил с продлением контракта потому, что в последнее время были активированы различные бонусы, предусмотренные действующим соглашением.

В этом сезоне полузащитник провел 7 игр в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .