Семин о реформе ЛЧ и плотности календаря: «Тяжело играть по 70 матчей в год, поэтому появляются травмы, как у тер Стегена и Родри. Единицы проводят на поле 100% времени»
Юрий Семин высказался об уплотнении календаря из-за реформы Лиги чемпионов.
Начиная с этого сезона, команды в Лиге чемпионов проводят минимум восемь матчей, а не шесть, как было во время использования системы с групповым раундом.
«Почти сто процентов времени на поле проводят единицы. В основном футболисты сейчас играют 50-60 процентов от всего игрового времени.
Но сейчас ведь много матчей в сезоне. Играть по 70 матчей в год – это чересчур тяжело, их никто не может выдержать. Поэтому появляются травмы, как у тер Стегена и Родри.
Против ли я такого календаря? То, как я отношусь к такому календарю, не играет никакой роли. Но тренерам и игрокам сложно играть в таком календаре», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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