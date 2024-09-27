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  • Хавьер Тебас: «ФИФА составляет календарь, не консультируясь и тем более не договариваясь с нами, хотя должна. Определенные турниры нужно сократить, отдельные – убрать»
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Хавьер Тебас: «ФИФА составляет календарь, не консультируясь и тем более не договариваясь с нами, хотя должна. Определенные турниры нужно сократить, отдельные – убрать»

Хавьер Тебас считает, что график футбольных матчей стал слишком насыщенным.

Ранее Пеп Гвардиола и Микель Артета указывали на то, что нагрузка на игроков слишком велика, а Карло Анчелотти отмечал, что футболисты готовы получать меньше, если будут меньше играть.

«Это математический вопрос. Два плюс два – это четыре, и нельзя сделать так, чтобы два плюс два равнялось шести.

Мы не задумываемся о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой соревновательный ритм. Календарь составляет ФИФА, она должна найти решение. Она составляет его, даже не консультируясь с остальными, не говоря уже про то, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать.

Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в отдельных случаях – убрать», – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЛа Лига
logoФИФА
Хавьер Тебас
календарь
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