Симонян о Соболеве: «Не помню, чтобы в истории «Спартака» кто-то из основы сам уходил в другой клуб. Как будет в «Зените», покажет время»

Теги Спартак Зенит Никита Симонян премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Никита Симонян не помнит, чтобы кто-то уходил из основы «Спартака» в другой клуб.

30 августа Александр Соболев присоединился к «Зениту». Ранее в «Спартаке» его отстранили от занятий с первой командой.  

«Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее.

Время покажет, посмотрим, как там будет. В «Зените» он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал бывший игрок «Спартака».

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14 комментариев
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быстров, торбинский
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Представить великого Симоняна просто бывший игрок Спартака - это нечто, совсем деградировали... тьфу...
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Вспоминается сцена из Брата-2: «Дед старый, не помнит ни хера».
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0
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Ответ Григорий Гашников
быстров, торбинский
Быстров?
Хорошая шутка
+6
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Ну это простительно, 97 лет всё-таки
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У свободный рынок труда,а не рабство в кандалах(как раньше )) Сменил просто место работы,ну как просто слесарь.....
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В его возрасте это простительно.
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Бывает главная звезда клуба уходит, что бы наконец хоть что то выиграть до конца карьеры. Типа Кейна. Правда у него пока никак не получается, но он похоже проклят.
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А что, в Спартаке похрен на дисциплину и результат?
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Да всё уже, трансфер состоялся. Во что это превратится, узнаем в конце сезона.
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Ловчев
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Ответ Григорий Гашников
быстров, торбинский
Я думаю, он имел в виду свои годы выступления. В армию из Спартака 21 века никого не забирали…
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