Симонян о Соболеве: «Не помню, чтобы в истории «Спартака» кто-то из основы сам уходил в другой клуб. Как будет в «Зените», покажет время»
Никита Симонян не помнит, чтобы кто-то уходил из основы «Спартака» в другой клуб.
30 августа Александр Соболев присоединился к «Зениту». Ранее в «Спартаке» его отстранили от занятий с первой командой.
«Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее.
Время покажет, посмотрим, как там будет. В «Зените» он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал бывший игрок «Спартака».
Хорошая шутка