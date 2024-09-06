Симонян о Соболеве: «Не помню, чтобы в истории «Спартака» кто-то из основы сам уходил в другой клуб. Как будет в «Зените», покажет время»

Никита Симонян не помнит, чтобы кто-то уходил из основы «Спартака» в другой клуб.

30 августа присоединился к «Зениту». Ранее в « » его отстранили от занятий с первой командой.

«Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее.

Время покажет, посмотрим, как там будет. В « » он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал бывший игрок «Спартака».