Якушев о Симоняне: «Великий спортсмен и человек. Очень многое сделал не только для «Спартака», но для и всего отечественного футбола»
В конце сентября «Спартак» чествовал 97‑летнего экс-футболиста по случаю 75‑летия дебюта за клуб.
«Я знаком с Никитой Павловичем. Это великий спортсмен и человек, он очень многое сделал не только для «Спартака», но для и всего отечественного футбола. Выигрывал Олимпийские игры со сборной СССР, с «Араратом» становился чемпионом страны как тренер.
Симонян — любимец всего Советского Союза. Болельщики любой команды, даже противоборствующих «Спартаку» «Динамо» и ЦСКА, никогда плохого о нем не говорили. Никиту Павловича уважают, он очень порядочный человек.
Дорогого стоит, что почти всю карьеру футболиста он провел в одном клубе — в «Спартаке». Хочу поздравить Никиту Павловича с выдающейся датой, желаю ему крепкого здоровья», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
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