Якушев о Симоняне: «Великий спортсмен и человек. Очень многое сделал не только для «Спартака», но для и всего отечественного футбола» 

Александр Якушев высоко отозвался о Никите Симоняне.

В конце сентября «Спартак » чествовал 97‑летнего экс-футболиста по случаю 75‑летия дебюта за клуб.

«Я знаком с Никитой Павловичем. Это великий спортсмен и человек, он очень многое сделал не только для «Спартака», но для и всего отечественного футбола. Выигрывал Олимпийские игры со сборной СССР , с «Араратом» становился чемпионом страны как тренер.

Симонян — любимец всего Советского Союза. Болельщики любой команды, даже противоборствующих «Спартаку» «Динамо» и ЦСКА, никогда плохого о нем не говорили. Никиту Павловича уважают, он очень порядочный человек.

Дорогого стоит, что почти всю карьеру футболиста он провел в одном клубе — в «Спартаке». Хочу поздравить Никиту Павловича с выдающейся датой, желаю ему крепкого здоровья», — сказал двукратный олимпийский чемпион.