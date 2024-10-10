Саутгейт не вернется к тренерской работе как минимум год: «Когда уходишь с такой большой должности, нужно дать время телу и разуму»
Гарет Саутгейт заявил, что не вернется к тренерской работе как минимум год.
54-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро-2024 в июле (1:2).
Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов в Афинах в четверг, Саутгейт исключил возможность возвращения к работе в ближайшее время.
«Я точно не буду тренировать в течение следующего года, я уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения. Когда ты уходишь с такой большой должности, нужно дать время своему телу и разуму.
Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда», – сказал Саутгейт.
Ранее экс-тренер сборной Англии обсуждался в качестве возможной замены Эрику тен Хагу в «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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