Саутгейт не вернется к тренерской работе как минимум год: «Когда уходишь с такой большой должности, нужно дать время телу и разуму»

Гарет Саутгейт заявил, что не вернется к тренерской работе как минимум год.

54-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро-2024 в июле (1:2).

Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов в Афинах в четверг, Саутгейт исключил возможность возвращения к работе в ближайшее время.

«Я точно не буду тренировать в течение следующего года, я уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения. Когда ты уходишь с такой большой должности, нужно дать время своему телу и разуму.

Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда», – сказал Саутгейт .

Ранее экс-тренер сборной Англии обсуждался в качестве возможной замены Эрику тен Хагу в «МЮ».