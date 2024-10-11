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  • «С тен Хагом в конце сезона надо прощаться: «Спасибо за хреновую работу». Происходящее с «МЮ» – катастрофа. У американцев ничего святого в голове, лишь бизнес». Канчельскис про «Юнайтед»
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«С тен Хагом в конце сезона надо прощаться: «Спасибо за хреновую работу». Происходящее с «МЮ» – катастрофа. У американцев ничего святого в голове, лишь бизнес». Канчельскис про «Юнайтед»

Андрей Канчельскис советует уволить Эрика тен Хага.

– То, что происходит с «Юнайтед», – это катастрофа. Я еще в прошлом сезоне говорил, что надо убирать тен Хага.

В клубе сейчас работают американцы. У них в голове нет ничего святого, у них на уме только бизнес. Когда клубом владели ирландцы, все было иначе. Был результат.

Убрать тен Хага сейчас некорректно и некрасиво. Надо дать ему доработать сезон. После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу».

– В неудачах команды виноваты владельцы?

– Команду ведь не владельцы тренируют. Тренирует команду тен Хаг, у владельцев другие задачи.

Могу сказать, что как только в клуб пришли американцы, «Манчестер Юнайтед» умер. По крайней мере, на время. Думаете, американцы переживают за команду? Да ничего подобного! – сказал бывший полузащитник манкунианцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
Глейзеры
logoЭрик тен Хаг
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