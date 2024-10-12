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  • Шабаров о 6:0 с Китаем U21: «Здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Всю игру взламывали оборону на их половине» 
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Шабаров о 6:0 с Китаем U21: «Здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Всю игру взламывали оборону на их половине» 

Иван Шабаров оценил победу России U21 над Китаем (6:0) в товарищеском матче.

«Радует, что после длительного перелета ребята неплохо выглядели. Было, может быть, несколько ребят, которые не показали максимум, но большинство сыграло на своем уровне. 

Сама игра неплохая, здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Может, чуть большего ожидали от соперника, который с первых минут откатился назад, и вся игра свалилась к тому, чтобы мы взламывали оборону на их половине поля. Я думаю, что следующая игра будет иной.

Как таковой прессинг не удалось проверить, потому что соперник играл длинными передачами. Но при потере мяча мы быстро вступали в отбор. Качество отдельных моментов было достаточно хорошим, но были моменты, где мы играли не очень здорово. Соперник сохранял мяч и даже проводил ответные атаки. И в этом компоненте есть где прибавлять», – сказал тренер молодежной сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
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товарищеские матчи (сборные)
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