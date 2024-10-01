Москвичев, Чупаев, Рядно, Васильев и Салтыков – в составе сборной России U21 на матчи с Китаем 11 и 14 октября
Команда, составленная из футболистов 2004-2005 годов рождения, проведет два гостевых товарищеских матча со сверстниками из КНР.
Встречи пройдут 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Оба матча начнутся в 7:30 по московскому времени. По просьбе принимающей стороны игры пойдут в закрытом формате без прямых трансляций.
Команда проведет подготовку на базе в Новогорске с 5 по 9 октября, после чего отправится в Китай.
Старший тренер Иван Шабаров вызвал на сбор 23 футболиста.
Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).
Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань).
Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол» Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Алексей Колтаков («Ростов-2» Ростов-на-Дону), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Руслан Барт («Сочи»), Имран Азнауров («Ростов» Ростов-на-Дону).
Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Александр Чупаев («Торпедо» Москва).
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