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Москвичев, Чупаев, Рядно, Васильев и Салтыков – в составе сборной России U21 на матчи с Китаем 11 и 14 октября

Объявлен состав молодежной сборной России на игры с Китаем.

Команда, составленная из футболистов 2004-2005 годов рождения, проведет два гостевых товарищеских матча со сверстниками из КНР.

Встречи пройдут 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Оба матча начнутся в 7:30 по московскому времени. По просьбе принимающей стороны игры пойдут в закрытом формате без прямых трансляций.

Команда проведет подготовку на базе в Новогорске с 5 по 9 октября, после чего отправится в Китай. 

Старший тренер Иван Шабаров вызвал на сбор 23 футболиста. 

Вратари: Богдан МосквичевОренбург»), Даниил ГоликовКраснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей БардачевУрал» Екатеринбург), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Михаил РядноРодина» Москва), Илья РожковРубин» Казань).

Полузащитники: Руслан ЧобановСокол» Саратов), Дмитрий ВасильевЗенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил ЗоринСпартак» Москва), Алексей КолтаковРостов-2» Ростов-на-Дону), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Никита СалтыковЛокомотив» Москва), Игорь ДмитриевКрылья Советов» Самара), Руслан БартСочи»), Имран АзнауровРостов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Александр ЧупаевТорпедо» Москва).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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logoИлья Рожков
logoЕгор Погостнов
logoДаниил Зорин
logoСтанислав Бессмертный
logoНикита Салтыков
logoМатвей Кисляк
logoИлья Кирш
logoРуслан Чобанов
logoБогдан Москвичев
logoИгорь Дмитриев
logoМихаил Рядно
logoАлександр Чупаев
logoДаниил Голиков
logoИмран Азнауров
logoАлексей Колтаков
Руслан Барт
logoМатвей Бардачев
logoРостов-2
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