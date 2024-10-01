Москвичев, Чупаев, Рядно, Васильев и Салтыков – в составе сборной России U21 на матчи с Китаем 11 и 14 октября

Объявлен состав молодежной сборной России на игры с Китаем.

Команда, составленная из футболистов 2004-2005 годов рождения, проведет два гостевых товарищеских матча со сверстниками из КНР.

Встречи пройдут 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Оба матча начнутся в 7:30 по московскому времени. По просьбе принимающей стороны игры пойдут в закрытом формате без прямых трансляций.

Команда проведет подготовку на базе в Новогорске с 5 по 9 октября, после чего отправится в Китай.

Старший тренер Иван Шабаров вызвал на сбор 23 футболиста.

Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург »), Даниил Голиков («Краснодар-2 »), Александр Дегтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал » Екатеринбург), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Михаил Рядно («Родина » Москва), Илья Рожков («Рубин » Казань).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол » Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит » Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак » Москва), Алексей Колтаков («Ростов-2 » Ростов-на-Дону), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Никита Салтыков («Локомотив » Москва), Игорь Дмитриев («Крылья Советов » Самара), Руслан Барт («Сочи »), Имран Азнауров («Ростов » Ростов-на-Дону).

Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика » Калининград), Александр Чупаев («Торпедо » Москва).