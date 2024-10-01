Сборная России U21 сыграет с Китаем два товарищеских матча на выезде – 11 и 14 октября («Чемпионат»)
Молодежная сборная России сыграет с Китаем два товарищеских матча.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сборная для игроков не старше 21 года встретится с китайскими сверстниками на выезде. Игры пройдут 11 и 14 октября.
В сентябре Россия U21 дважды обыграла Вьетнам U21 (3:0 и 2:0, второй матч не был доигран из-за ливня).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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