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Россия U21 разгромила в гостях Китай (6:0) в товарищеском матче. У Дмитриева дубль

Молодежная сборная России разгромила в гостях Китай U21 (6:0).

На счету хавбека «Крыльев Советов» Игоря Дмитриева два забитых гола.

Игра прошла на национальной тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в Сянхэ.

Товарищеский матч

Китай U21 – Россия U21 – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Дмитриев (12). 0:2 – Салтыков (22 – пен.). 0:3 – Дмитриев (38). 0:4 – Родионов (45). 0:5 – Чупаев (56). 0:6 – Никишин (90).

Россия U21: Москвичев, Бессмертный, Лукин, Кирш, Рожков (Рядно, 46), Салтыков, Васильев, Дмитриев, Родионов, Кисляк, Чупаев.

На 28-й минуте форвард «Торпедо» Александр Чупаев не реализовал 11-метровый.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал молодежной сборной России
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