Россия U21 разгромила в гостях Китай (6:0) в товарищеском матче. У Дмитриева дубль
Молодежная сборная России разгромила в гостях Китай U21 (6:0).
На счету хавбека «Крыльев Советов» Игоря Дмитриева два забитых гола.
Игра прошла на национальной тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в Сянхэ.
Товарищеский матч
Китай U21 – Россия U21 – 0:6 (0:4)
Голы: 0:1 – Дмитриев (12). 0:2 – Салтыков (22 – пен.). 0:3 – Дмитриев (38). 0:4 – Родионов (45). 0:5 – Чупаев (56). 0:6 – Никишин (90).
Россия U21: Москвичев, Бессмертный, Лукин, Кирш, Рожков (Рядно, 46), Салтыков, Васильев, Дмитриев, Родионов, Кисляк, Чупаев.
На 28-й минуте форвард «Торпедо» Александр Чупаев не реализовал 11-метровый.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал молодежной сборной России
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