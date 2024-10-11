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Титов об РПЛ: «Идет посыл, что лучше взять тренера-иностранца, видимо. Почему? Не знаю. Надеюсь, вернется тенденция на российских специалистов»

Егор Титов высказался о тренерах-иностранцах в Мир РПЛ.

«Найти середину очень сложно. Всегда на первом месте должен быть результат. Взять того же Игнашевича, который играл долго и начал свою тренерскую карьеру в 42 года, и мне его «Балтика» очень нравилась, задачи не выполнил, но зато они играли в финале кубка.

Команда была узнаваема, мне очень нравилась. С Юраном я работал, он уже тренер, я как футболист. Интересные тренировки, как я люблю, много игровых упражнений. Все задачи, которые ставились перед ним, я помню, что он тоже выполнял.

Но чтобы возглавить большую команду, нужно доверие от больших боссов, от начальников клубов, которые решают задачи. Но там, видимо, идет такой посыл, что лучше взять иностранца. Почему? Не знаю.

Но надеюсь, тенденция на то, чтобы работали российские специалисты, все-таки вернется», – заявил бывший полузащитник и тренер «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoСергей Игнашевич
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoБалтика
logoСергей Юран
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