Леонардо про американцев в европейском футболе: «Управлять клубом – это не шоколад продавать. В «ПСЖ» за 13 лет выстроили бренд и создают нечто устойчивое, а у «Милана» за это время 4 владельца»

Леонардо не в восторге от деятельности американцев в европейском футболе.

«Есть две проблемы. Не хочу вдаваться в детали, но мы видим, что американские фонды, хоть и не только они, инвестируют в Европу. Это происходит по двум причинам. Футбол важен, но также европейский футбол для них дешевле, чем американский.

Если вы думаете о том, что ваши инвестиции [в европейский клуб] были меньше, чем в другие сферы, то, наверное, и руководство туда будет назначено не самое сильное. Мы видим, как многие американские фонды вкладываются в футбол, но назначают не самое сильное руководство, и оно может быть даже не из футбола.

Если вы не разбираетесь в футболе, не понимаете контекста, не понимаете город, культуру, традиции, историю клуба, где вы оказываетесь, то вам будет непросто руководить и заставлять людей поверить в проект.

Я работал в «ПСЖ ». Новые владельцы пришли в 2011-м и за 13 лет выстроили клуб, бренд, возвели спортивный центр, хотят, чтобы у них был свой стадион. Они пришли не просто спекулировать, перепродавать клуб, а намерены создать что-то устойчивое и остаться там.

За те же 13 лет у «Милана», скажем, было 4 владельца. Очень сложно реализовать проект, когда за 13 лет у клуба 4 владельца.

Не хочу разводить полемику, но президент фонда – это не владелец клуба. Владельцы – это инвесторы. И вот между ними оказывается тот, кто должен руководить клубом, никогда прежде этим не занимаясь. Управлять клубом – это не шоколад продавать. У тебя есть 25 футболистов, один тренер, болельщики, пресса, все это довольно специфично», – сказал бывший главный тренер «Милана » на мероприятии Festival dello Sport.