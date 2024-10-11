  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леонардо про американцев в европейском футболе: «Управлять клубом – это не шоколад продавать. В «ПСЖ» за 13 лет выстроили бренд и создают нечто устойчивое, а у «Милана» за это время 4 владельца»
7

Леонардо про американцев в европейском футболе: «Управлять клубом – это не шоколад продавать. В «ПСЖ» за 13 лет выстроили бренд и создают нечто устойчивое, а у «Милана» за это время 4 владельца»

Леонардо не в восторге от деятельности американцев в европейском футболе.

«Есть две проблемы. Не хочу вдаваться в детали, но мы видим, что американские фонды, хоть и не только они, инвестируют в Европу. Это происходит по двум причинам. Футбол важен, но также европейский футбол для них дешевле, чем американский.

Если вы думаете о том, что ваши инвестиции [в европейский клуб] были меньше, чем в другие сферы, то, наверное, и руководство туда будет назначено не самое сильное. Мы видим, как многие американские фонды вкладываются в футбол, но назначают не самое сильное руководство, и оно может быть даже не из футбола.

Если вы не разбираетесь в футболе, не понимаете контекста, не понимаете город, культуру, традиции, историю клуба, где вы оказываетесь, то вам будет непросто руководить и заставлять людей поверить в проект.

Я работал в «ПСЖ». Новые владельцы пришли в 2011-м и за 13 лет выстроили клуб, бренд, возвели спортивный центр, хотят, чтобы у них был свой стадион. Они пришли не просто спекулировать, перепродавать клуб, а намерены создать что-то устойчивое и остаться там.

За те же 13 лет у «Милана», скажем, было 4 владельца. Очень сложно реализовать проект, когда за 13 лет у клуба 4 владельца.

Не хочу разводить полемику, но президент фонда – это не владелец клуба. Владельцы – это инвесторы. И вот между ними оказывается тот, кто должен руководить клубом, никогда прежде этим не занимаясь. Управлять клубом – это не шоколад продавать. У тебя есть 25 футболистов, один тренер, болельщики, пресса, все это довольно специфично», – сказал бывший главный тренер «Милана» на мероприятии Festival dello Sport.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoПСЖ
logoМилан
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
бизнес
logoЛеонардо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонардо о Месси, Неймаре и Мбаппе в «ПСЖ»: «Такие талантливые парни решают больше проблем, чем создают. Им важно чувствовать себя комфортно – это задача клуба»
96 сентября 2023, 20:36
Леонардо о том, что «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ: «Сити» смог после 15 лет попыток. У «Реала», «Милана» или «МЮ» все происходит естественно, если они в норме, попасть в эту элитную группу трудно»
666 сентября 2023, 18:19
Леонардо: «Месси – гений, и был им не одну неделю, а 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной»
976 сентября 2023, 16:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й
4 минуты назад
Лига наций. Германия победила Боснию и Герцеговину, Нидерланды и Венгрия сыграли вничью, Украина была сильнее Грузии
12912 минут назад
Ван Дейк получил две желтые в течение 3 минут – за споры с судьей и фол на форварде Венгрии
419 минут назад
Кассано о Тотти: «Однажды обвинил его семью в краже чека, а он был под сиденьем машины. Мы не разговаривали 6-7 лет, но даже тогда делали сногсшибательные вещи на поле»
620 минут назад
Депутат Милонов: «Пиво – шмурдяк, не подходит для спортсменов: у мужиков сисяны растут, живот. А колу нужно подливать врагам, чтобы желудки испортились»
1844 минуты назад
Титов об РПЛ: «Идет посыл, что лучше взять тренера-иностранца, видимо. Почему? Не знаю. Надеюсь, вернется тенденция на российских специалистов»
19сегодня, 19:54
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай в гостях у Перу, Аргентина сыграла 1:1 с Венесуэлой, Бразилия одолела Чили
108сегодня, 19:40
Радимов о словах Глушенкова про пиво: «Не две бутылки водки же выпивает. Он лучший бомбардир чемпионата – вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива»
20сегодня, 19:33
Глушенков на вопрос о реальности перехода в клуб уровня «Барсы»: «Закончим сезон, если прогресс будет, будем смотреть. Примеры есть – Сафонов в «ПСЖ»
12сегодня, 19:22
Мбаппе хотел сохранить в тайне визит в шведский ночной клуб. Посетителям запретили пользоваться смартфонами
72сегодня, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Футболист 5-го французского дивизиона умер от разрыва аневризмы. Потерял сознание во время матча, через несколько дней скончался в больнице
5 минут назад
Германия обыграла Боснию и Герцеговину на выезде – 2:1. Ундав сделал дубль, Джеко забил
419 минут назад
Дроздов про Россия – Украина в 1999-м: «Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, даже вничью нельзя было сыграть. Ошибка такая трагическая – и не попали на Евро»
431 минуту назад
Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»
137 минут назад
Непомнящий о словах Глушенкова про пиво: «Так можно восстанавливать водно-солевой баланс. Игрок уровня топ-команд РПЛ должен изучать организм и понимать, что ему можно, а что нет»
550 минут назад
Мората о психологических проблемах: «Хотел бы прекратить говорить на эту тему, моя цель – не плакать и не жалеть себя. Хочу привлечь внимание к важной проблеме»
553 минуты назад
Игра Украины с Грузией в Польше прерывалась из-за проблем с освещением на 8 минут
5сегодня, 19:58
Гасперини о новом формате ЛЧ: «Своего рода Суперлига: все направлено на увеличение зрелищности. Иногда это наносит ущерб – играем каждые 3 дня, не знаю, приводит ли это к травмам»
1сегодня, 19:46
Карпин о Головине: «Не надо никого убеждать играть за сборную. Объяснили ситуацию: «Ты готов?» Он говорит: «Да!»
6сегодня, 19:39
Мудрик забил впервые c мая. У Михаила 3 голевых действия в последних 5 играх за Украину и «Челси»
8сегодня, 19:29