Селихов о Максименко в европейском клубе: «Перспективы точно есть. Есть ли у него амбиции играть в Европе, знает только он сам»

Александр Селихов может представить Александра Максименко в европейском клубе.

«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал , что следующим российским вратарем, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться.

Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», – сказал голкипер «Спартака».