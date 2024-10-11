Селихов о Максименко в европейском клубе: «Перспективы точно есть. Есть ли у него амбиции играть в Европе, знает только он сам»
Александр Селихов может представить Александра Максименко в европейском клубе.
«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарем, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться.
Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», – сказал голкипер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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