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Александр Селихов: «Россия – футбольная страна, но уровень упал. Вспомните, какие легионеры играли раньше и какие сейчас»

Александр Селихов оценил нынешний уровень российского футбола.

Голкипер дебютировал в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2015/16 в составе пермского «Амкара».

– Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были.

Мне кажется, качество поменялось – тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-2016/17] и какие сейчас – при всем уважении.

– Только в легионерах проблема?

– Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли.

Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду называть фамилии, но они есть.

Считаю, Россия – футбольная страна, – сказал вратарь «Спартака» Александр Селихов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Селихов
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