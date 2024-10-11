Александр Селихов: «Россия – футбольная страна, но уровень упал. Вспомните, какие легионеры играли раньше и какие сейчас»
Александр Селихов оценил нынешний уровень российского футбола.
Голкипер дебютировал в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2015/16 в составе пермского «Амкара».
– Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были.
Мне кажется, качество поменялось – тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-2016/17] и какие сейчас – при всем уважении.
– Только в легионерах проблема?
– Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли.
Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду называть фамилии, но они есть.
Считаю, Россия – футбольная страна, – сказал вратарь «Спартака» Александр Селихов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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