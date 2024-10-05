Александр Селихов: «Интерес к российскому футболу снизился. Посмотрите на посещаемость и сколько пустых стадионов в России»
Александр Селихов считает, что интерес к футболу в России снизился.
«Конечно, замечаю, что интерес болельщиков к российскому футболу снизился. Бросается ли это в глаза? Посмотрите на чемпионат России, на посещаемость.
Сколько мы построили стадионов? Сколько в России их построили – и сколько пустых стоит. Интерес разве не снижается? Мне кажется, снижается. Но не могу сказать, что Россия перестала быть футбольной страной», – сказал вратарь «Спартака».
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