Александр Селихов: «Интерес к российскому футболу снизился. Посмотрите на посещаемость и сколько пустых стадионов в России»

Александр Селихов считает, что интерес к футболу в России снизился.

«Конечно, замечаю, что интерес болельщиков к российскому футболу снизился. Бросается ли это в глаза? Посмотрите на чемпионат России, на посещаемость.

Сколько мы построили стадионов? Сколько в России их построили – и сколько пустых стоит. Интерес разве не снижается? Мне кажется, снижается. Но не могу сказать, что Россия перестала быть футбольной страной», – сказал вратарь «Спартака ».